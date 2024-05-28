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Коннор Макдэвид набрал 100 очков за карьеру в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, Макдэвид набрал 100 (33+67) очков за карьеру в плей-офф НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Макдэвид принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и 20 результативных передач.

На данный момент счёт в серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» — 1-1. По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» финишировал на пятом месте Западной конференции, записав в свой актив 104 очка.

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