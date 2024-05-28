«Даллас» забросил три шайбы за 03:33 и ушёл с 0:2 на 3:2 в третьем матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

Примечательно, что после первого периода «Ойлерз» вели 2:0, однако в первой половине второй 20-минутки пропустили три шайбы за 03:33 и оказались в роли догоняющих. В составе «Далласа» одним из главных творцов камбэка стал нападающий Джейсон Робертсон, оформивший дубль, а также вернувшийся в состав после травмы финский центрфорвард Роопе Хинц, сделавший две результативные передачи.

Это самый короткий игровой отрезок из трёх заброшенных шайб в истории франшизы с 1990 года.

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 1-1.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: