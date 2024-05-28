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«Даллас» забросил три шайбы за 03:33 и ушёл с 0:2 на 3:2 в третьем матче с «Эдмонтоном»

«Даллас» забросил три шайбы за 03:33 и ушёл с 0:2 на 3:2 в третьем матче с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5)     2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5)     2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5)     2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5)     2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5)     3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5)    

Примечательно, что после первого периода «Ойлерз» вели 2:0, однако в первой половине второй 20-минутки пропустили три шайбы за 03:33 и оказались в роли догоняющих. В составе «Далласа» одним из главных творцов камбэка стал нападающий Джейсон Робертсон, оформивший дубль, а также вернувшийся в состав после травмы финский центрфорвард Роопе Хинц, сделавший две результативные передачи.

Это самый короткий игровой отрезок из трёх заброшенных шайб в истории франшизы с 1990 года.

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 1-1.

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