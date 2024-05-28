Макдэвид показал четвёртый результат в истории по скорости набора 100 очков в Кубке Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз».

На данный момент позади два периода, счёт в матче 3:3.

Звёздный нападающий хозяев Коннор Макдэвид к этому моменту забил гол и сделал результативную передачу. Этот результат помог канадцу набрать 100 (33+67) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Более того, Макдэвид стал четвёртым игроком в истории Кубка Стэнли по скорости набора 100 очков. На это ему потребовалось 64 игры. Быстрее это сделали только Уэйн Гретцки (46 матчей), Марио Лемье (50) и Леон Драйзайтль (60).

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 1-1.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: