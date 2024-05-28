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Макдэвид показал четвёртый результат в истории по скорости набора 100 очков в Кубке Стэнли

Макдэвид показал четвёртый результат в истории по скорости набора 100 очков в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз».

На данный момент позади два периода, счёт в матче 3:3.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5)     2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5)     2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5)     2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5)     2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5)     3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5)    

Звёздный нападающий хозяев Коннор Макдэвид к этому моменту забил гол и сделал результативную передачу. Этот результат помог канадцу набрать 100 (33+67) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Более того, Макдэвид стал четвёртым игроком в истории Кубка Стэнли по скорости набора 100 очков. На это ему потребовалось 64 игры. Быстрее это сделали только Уэйн Гретцки (46 матчей), Марио Лемье (50) и Леон Драйзайтль (60).

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 1-1.

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