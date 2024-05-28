Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Майка Модано в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз».
На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:3.
21-летний форвард гостей Уайатт Джонстон отметился к этому моменту заброшенной шайбой.
Таким образом, молодой канадец забил свой восьмой гол в этом плей-офф и вышел на второе место в истории франшизы «Даллас Старз»/«Миннесота Норд Старз» по количеству шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди игроков до 22 лет, сравнявшись с Майком Модано (8 в 1991) и Брэдом Палмером (8 в 1981). Лидером всех времён по этому показателю в истории франшизы является Дино Чиккарелли (14 в 1981).
Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 1-1.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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