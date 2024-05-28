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Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Майка Модано в плей-офф НХЛ

Форвард «Далласа» Уайатт Джонстон повторил достижение Майка Модано в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:3.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5)     2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5)     2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5)     2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5)     2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5)     3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5)     3:4 Робертсон (Сегин, Линделль) – 51:54 (5x5)     3:5 Хейсканен (Бенн) – 58:05 (en)    

21-летний форвард гостей Уайатт Джонстон отметился к этому моменту заброшенной шайбой.

Таким образом, молодой канадец забил свой восьмой гол в этом плей-офф и вышел на второе место в истории франшизы «Даллас Старз»/«Миннесота Норд Старз» по количеству шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди игроков до 22 лет, сравнявшись с Майком Модано (8 в 1991) и Брэдом Палмером (8 в 1981). Лидером всех времён по этому показателю в истории франшизы является Дино Чиккарелли (14 в 1981).

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 1-1.

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