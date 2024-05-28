Дэн Байлсма станет новым главным тренером «Сиэтла»

«Сиэтл Кракен» определился с кандидатурой нового главного тренера после отставки Дэйва Хэкстола. Как сообщает Sportsnet, клуб возглавит 53-летний Дэн Байлсма.

В 2009 году Байлсма стал обладателем Кубка Стэнли в качестве главного тренера с «Питтсбург Пингвинз». В сезоне-2016/2017 американский специалист также возглавлял «Баффало Сэйбрз», а последние два сезона был главным тренером в фарм-клубе «Сиэтла» «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» в АХЛ. Также на счету Байлсмы работа в качестве ассистента главного тренера в «Детройт Ред Уингз».

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ «Кракен» заняли шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и не вышли в плей-офф.

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