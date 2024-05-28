Хет-трик Джейсона Робертсона принёс «Далласу» волевую победу в 3-м матче над «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Джейсон Робертсон. Ещё по шайбе записали на свой счёт Уайатт Джонстон и Миро Хейсканен (в пустые ворота).

У хозяев отличились Зак Хайман, Коннор Макдэвид и Адам Хенрик.

Примечательно, что после первого периода «нефтяники» вели 2:0, однако в первой половине второй 20-минутки «звёзды» забросили три шайбы за 03:33.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.