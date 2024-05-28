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Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон повторил достижение Дино Сиссарелли 1981 года

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон повторил достижение Дино Сиссарелли 1981 года
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В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5)     2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5)     2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5)     2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5)     2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5)     3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5)     3:4 Робертсон (Сегин, Линделль) – 51:54 (5x5)     3:5 Хейсканен (Бенн) – 58:08 (en)    

Нападающий гостей Джейсон Робертсон записал на свой счёт в этой встрече три заброшенные шайбы.

Таким образом, 24-летний Робертсон стал вторым игроком в истории франшизы, которому удалось отметиться хет-триком в серии, предшествующей финалу Кубка Стэнли. Ранее это удавалось только форварду «Миннесоты Норд Старз» Дино Сиссарелли в четвёртой игре полуфинала Кубка Стэнли 1981 года.

Всего на счету американского нападающего в нынешнем плей-офф, с учётом этой игры, 16 (6+10) очков в 16 матчах.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

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