Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон повторил достижение Дино Сиссарелли 1981 года

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В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).

Нападающий гостей Джейсон Робертсон записал на свой счёт в этой встрече три заброшенные шайбы.

Таким образом, 24-летний Робертсон стал вторым игроком в истории франшизы, которому удалось отметиться хет-триком в серии, предшествующей финалу Кубка Стэнли. Ранее это удавалось только форварду «Миннесоты Норд Старз» Дино Сиссарелли в четвёртой игре полуфинала Кубка Стэнли 1981 года.

Всего на счету американского нападающего в нынешнем плей-офф, с учётом этой игры, 16 (6+10) очков в 16 матчах.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

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