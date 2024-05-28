«Даллас» вышел на 4-е место в истории КС с 1993 года по выездным камбэкам с «-2» и более
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В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5) 2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5) 2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5) 2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5) 2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5) 3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5) 3:4 Робертсон (Сегин, Линделль) – 51:54 (5x5) 3:5 Хейсканен (Бенн) – 58:08 (en)
Примечательно, что после первого периода «нефтяники» вели 2:0, однако в первой половине второй 20-минутки «звёзды» забросили три шайбы за 03:33, что помогло им впоследствии довести матч до победы.
Таким образом, «Старз» вышли на четвёртое место среди всех клубов НХЛ по числу выездных камбэков с «-2» и более с 1993 года, когда франшиза переехала в Даллас (6). Больше только у «Филадельфии Флайерз» (7), «Питтсбург Пингвинз» (10) и «Бостон Брюинз» (11).
«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.
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