«Даллас» вышел на 4-е место в истории КС с 1993 года по выездным камбэкам с «-2» и более

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).

Примечательно, что после первого периода «нефтяники» вели 2:0, однако в первой половине второй 20-минутки «звёзды» забросили три шайбы за 03:33, что помогло им впоследствии довести матч до победы.

Таким образом, «Старз» вышли на четвёртое место среди всех клубов НХЛ по числу выездных камбэков с «-2» и более с 1993 года, когда франшиза переехала в Даллас (6). Больше только у «Филадельфии Флайерз» (7), «Питтсбург Пингвинз» (10) и «Бостон Брюинз» (11).

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

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