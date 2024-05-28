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«Даллас» забросил победную шайбу в третьем матче с «Эдмонтоном» с отрицательного угла

«Даллас» забросил победную шайбу в третьем матче с «Эдмонтоном» с отрицательного угла
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В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5)     2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5)     2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5)     2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5)     2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5)     3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5)     3:4 Робертсон (Сегин, Линделль) – 51:54 (5x5)     3:5 Хейсканен (Бенн) – 58:08 (en)    

Победный гол в этой встрече, в середине третьего периода, забросил нападающий Джейсон Робертсон, оформивший в этом матче хет-трик. Причём эту шайбу американец отправил в ворота голкипера «нефтяников» Стюарта Скиннера с отрицательного угла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео четвёртого гола «Старз» в этом матче:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

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