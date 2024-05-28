«Даллас» забросил победную шайбу в третьем матче с «Эдмонтоном» с отрицательного угла

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).

Победный гол в этой встрече, в середине третьего периода, забросил нападающий Джейсон Робертсон, оформивший в этом матче хет-трик. Причём эту шайбу американец отправил в ворота голкипера «нефтяников» Стюарта Скиннера с отрицательного угла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео четвёртого гола «Старз» в этом матче:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

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