Макдэвид прокомментировал камбэк «Далласа» во втором периоде третьего матча с «Ойлерз»

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об упущенном лидерстве своей команды в две шайбы во втором периоде сегодняшнего третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:5). «Звёзды» забили трижды за 03:33 и переломили ход встречи.

«Я думаю, они поднялись на пару уровней, а мы опустились на несколько уровней», — сказал Макдэвид журналистам в раздевалке после матча.

Напомним, в этой игре 27-летний Макдэвид отметился голом и результативной передачей. Всего на его счету 25 (4+21) очков в 15 матчах нынешнего плей-офф.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

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