Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид прокомментировал камбэк «Далласа» во втором периоде третьего матча с «Ойлерз»

Макдэвид прокомментировал камбэк «Далласа» во втором периоде третьего матча с «Ойлерз»
Комментарии

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об упущенном лидерстве своей команды в две шайбы во втором периоде сегодняшнего третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:5). «Звёзды» забили трижды за 03:33 и переломили ход встречи.

«Я думаю, они поднялись на пару уровней, а мы опустились на несколько уровней», — сказал Макдэвид журналистам в раздевалке после матча.

Напомним, в этой игре 27-летний Макдэвид отметился голом и результативной передачей. Всего на его счету 25 (4+21) очков в 15 матчах нынешнего плей-офф.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

Материалы по теме
Видео
«Даллас» забросил победную шайбу в третьем матче с «Эдмонтоном» с отрицательного угла

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android