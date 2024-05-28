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Форвард «Далласа» Робертсон — 4-й игрок в истории фрнашизы с хет-триком в выездной игре КС

Этой ночью в Эдмонтоне (Канада) прошёл третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5).

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Джейсон Робертсон.

Таким образом, 24-летний американец стал четвёртым игроком в истории франшизы «Даллас Старз»/«Миннесота Норд Старз», которому удалось оформить хет-трик в выездной игре Кубка Стэнли. Ранее это удавалось только Бобу Бруку (1989), Дино Сиссарелли (1982) и Стиву Пэйну (1981).

Всего на счету американского нападающего в нынешнем плей-офф, с учётом этой игры, 16 (6+10) очков в 16 матчах.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая, там же в Эдмонтоне.

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