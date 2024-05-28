Легендарный вратарь «Рейнджерс» рассказал, что его больше всего впечатляет в Шестёркине

Известный хоккейный эксперт, бывший голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил уровень игры нынешнего вратаря «копов» россиянина Игоря Шестёркина в текущем плей-офф.

«Ты должен принять всё это. Важность момента, давление и тот факт, что ты играешь с командами, которые жаждут твоей крови. Он номер один. И вы можете видеть, что он наслаждается этим. Он играет большую роль в этой серии в данный момент тем, какой уровень игры он показывает. За этим интересно наблюдать.

Что больше всего впечаляет в плей-офф, так это его способность повышать свой уровень в тот момент, когда команда остро в этом нуждается, проявлять себя в равной игре, в овертайме. Была пара игр, например, с «Каролиной», когда они («Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») пропускали пару ранних шайб, но после этого он закрывал ворота на замок и давал им шанс на победу. Он выглядит по-настоящему уверенно сейчас», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Лундквист — последний вратарь, выводивший «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли в 2014 году.

В нынешнем плей-офф на счету 28-летнего Шестёркина 13 матчей, в которых он отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,33.

На данный моментв полуфинальной серии плей-офф между «Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» счёт 2-1 в пользу первых.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: