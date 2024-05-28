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Стюарт Скиннер прокомментировал пропущенный гол от «Далласа» с отрицательного угла

Стюарт Скиннер прокомментировал пропущенный гол от «Далласа» с отрицательного угла
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер объяснил пропущенный гол от Джейсона Робертсона с отрицательного угла в сегодняшнем третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:5). Эта шайба в итоге оказалась победной для «звёзд».

«Я старался сделать всё возможное с учётом быстроты ситуации. Робертсон сыграл абсолютно здорово, но я должен был отражать этот бросок», — приводит слова Скиннера The Score.

Напомним, в этой игре 24-летний Робертсон оформил хет-трик, благодаря чему был признан первой звездой матча.

25-летний Скиннер сыграл в 13 матчах текущего плей-офф, в которых отражал 88,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,76.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая там же, в Эдмонтоне.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 3-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 02:02 (5x5)     2:0 Макдэвид – 07:37 (5x5)     2:1 Робертсон (Хинц, Сегин) – 25:35 (5x5)     2:2 Робертсон (Хинц) – 28:05 (5x5)     2:3 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 29:08 (5x5)     3:3 Хенрик (Браун) – 39:07 (5x5)     3:4 Робертсон (Сегин, Линделль) – 51:54 (5x5)     3:5 Хейсканен (Бенн) – 58:08 (en)    
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