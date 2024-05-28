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Стюарт Скиннер прокомментировал пропущенный гол от «Далласа» с отрицательного угла

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер объяснил пропущенный гол от Джейсона Робертсона с отрицательного угла в сегодняшнем третьем матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:5). Эта шайба в итоге оказалась победной для «звёзд».

«Я старался сделать всё возможное с учётом быстроты ситуации. Робертсон сыграл абсолютно здорово, но я должен был отражать этот бросок», — приводит слова Скиннера The Score.

Напомним, в этой игре 24-летний Робертсон оформил хет-трик, благодаря чему был признан первой звездой матча.

25-летний Скиннер сыграл в 13 матчах текущего плей-офф, в которых отражал 88,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,76.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая там же, в Эдмонтоне.

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