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Чешский журналист — о рейтинге ИИХФ: деньги России очень важны для международной федерации

Чешский журналист — о рейтинге ИИХФ: деньги России очень важны для международной федерации
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Чешский журналист Ян Данек в статье на сайте Sports.cz высказался о рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), в котором сборная России поднялась на вторую строчку, несмотря на отстранение.

«Наиболее интересные изменения в рейтинге можно заметить у россиян. Из-за спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) их хоккеистам не разрешают участвовать в международных турнирах, начиная с весны 2022 года, но ИИХФ разработала хитрый компромисс, который, по крайней мере, поможет смягчить интеграцию страны обратно в хоккейное общество.

России и дружественной Беларуси искусственно добавляют очки в мужском и женском рейтинге ИИХФ, чтобы они не выпадали из элитных групп чемпионата мира во время отстранения. Это показывает, насколько важны россияне и их деньги для ИИХФ», — написал Данек.

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