Овечкин и Ничушкин вошли в список разочарований Кубка Стэнли — 2024 по версии The Athletic

Североамериканский журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic составил список главных разочарований Кубка Стэнли — 2024.

Среди российских хоккеистов в данный список вошли: вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, нападающие Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш».

«Сорокин попал в этот список из-за того, что не смог выйти в стартовом составе в четырёх из пяти игр, а также из-за плохой игры в тот единственный раз, когда он всё-таки сыграл в старте.

Овечкин сыграл очень плохо. Многие другие игроки в этом списке попали в него, потому что они выступали неплохо, хотя от них ждали великой игры. Но бессмысленная игра Овечкина была действительно плохой.

«Колорадо», возможно, самая трудная команда для поиска кандидата в этот список, поскольку все звёзды выступили неплохо. Александр Георгиев был достаточно хорош после своего ужасного дебюта, и мне не хочется выбирать кого-то вроде Зака ​​Паризе. Вместо этого мы сделаем, казалось бы, странный выбор лучшего снайпера команды в плей-офф, который был великолепен в играх, в которых он играл, но попал в список тех, где он не хотел бы оказаться.

Как написал коллега Пьер Лебрюн, хочется надеяться в первую очередь на то, что с Ничушкиным всё будет в порядке. Но нельзя отрицать, что потеря лучшего снайпера в середине серии стала огромной потерей и огромным разочарованием для «лавин», — написано в статье.