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Канарейкин — о Прохоркине: руководство должно отдавать себе отчёт, совладают ли они с ним

Канарейкин — о Прохоркине: руководство должно отдавать себе отчёт, совладают ли они с ним
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Фёдор Канарейкин высказался о будущем нападающего Николая Прохоркина, который в межсезонье покинул «Авангард».

«Все знают, что может Прохоркин на льду, а что в жизни. Приобретая таких игроков, руководство должно давать себе отчёт, совладает ли оно с таким хоккеистом. Сможет ли менеджмент получить ту отдачу, или просто люди перемещаются, отбывая какой-то срок в клубе, меняя его на другой», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.ru.

Прохоркин пополнил состав «ястребов» по ходу сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.

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