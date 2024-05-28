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«Это нелепо, рейтинг лучше упразднить». Бывший вице-президент ИИХФ — о позиции России

«Это нелепо, рейтинг лучше упразднить». Бывший вице-президент ИИХФ — о позиции России
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Мэр финского города Тампере Калерво Куммола, занимавший пост вице-президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) в 2003–2021 годы, раскритиковал рейтинг ИИХФ, в котором сборная России поднялась на вторую строчку, несмотря на отстранение.

«За три последних года моей работы на посту вице-президента ИИХФ, в 2018–2021 годах, Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — цитирует Куммолу финское издание Ilta-Sanomat.

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.

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