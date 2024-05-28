Главный тренер «Эдмонтона» высказался о провале во втором периоде встречи с «Далласом»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох прокомментировал упущенное лидерство своей команды в две шайбы во втором периоде сегодняшнего третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:5). «Звёзды» забили трижды за 3 минуты и 33 секунды и переломили ход встречи.

«Это была полная противоположность первому периоду. Я думаю, «Даллас» действительно был готов изо всех сил проявить себя, у них получился хороший рывок, а мы просто надеялись, что вещи, сработавшие в первом периоде, продолжатся и во втором. это застало нас врасплох. У нас был хороший старт, но мы убрали ногу с педали», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

«Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая там же, в Эдмонтоне.