Процент домашних побед в Кубке Стэнли 2024 года — наименьший за последние 58 лет

Канадское издание Sportsnet представило статистику по домашним победам в Кубке Стэнли 2024 года. Процент домашних побед в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги составляет 44 (33 победы и 42 поражения). Сообщатся, что данный процент — наименьший с 1966 года.

Также отмечается, что домашние команды имеют разницу забитых и пропущенных шайб «-10», процент отражённых бросков — 89,1.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Даллас Старз» (3:5). Таким образом, «Даллас» повёл в серии 2-1.

В финальной серии Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» впереди «синерубашечники» со счётом 2-1.