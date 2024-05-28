Трёхкратный чемпион мира: на ЧМ-2024 делали всё, чтобы не вспоминать о сборной России

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался про отсутствие сборной России на мировом первенстве, которое завершилось 26 мая в Чехии.

– У вас нет ощущения, что про отсутствие России на чемпионате мира уже все забыли?

– Они всё для этого делают, чтобы о нас не вспоминать. С этим надо не то чтобы бороться, но что-то делать. Можно проводить какие-то товарищеские игры. О чём разговоры и идут. Вполне возможно, что это произойдёт.

– Сборная России могла бы навязать конкуренцию нынешним финалистам Чехии и Швейцарии?

– Надо говорить о том, кто приехал и кто был бы. Я думаю, что могли бы и хотели. Но только игра бы рассудила, насколько мы были бы конкурентоспособны. Имеется в виду, кто мог приехать из НХЛ, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.