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«Безусловно, деньги были не на первом месте». Силантьев — о контракте с «Металлургом»

«Безусловно, деньги были не на первом месте». Силантьев — о контракте с «Металлургом»
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал, как оказался в магнитогорском клубе в начале сезона-2023/2024.

— Расскажите, как вы оказались в «Металлурге». Сперва у вас был просмотровый контракт?

— Получилось так, что мы отправили видео Андрею Владимировичу Разину, вышли на него. Он посмотрел, руководство приняло решение, что дают мне просмотровый контракт. Я искренне благодарен и рад, что мне выпал такой шанс. Потом у меня получилось наиграть на основной контракт.

— Деньги, разумеется, были не на первом месте?

— Безусловно, я даже когда основной контракт получал, не разговаривал про деньги, даже мысли не было. У меня минимальный контракт, просто нужен был шанс, чтобы за него зацепиться, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 мая, в 10:00 мск.

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