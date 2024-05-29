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Нападающий «Металлурга» Силантьев назвал главную сильную сторону Андрея Разина

Нападающий «Металлурга» Силантьев назвал главную сильную сторону Андрея Разина
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о доверии от главного тренера «Магнитки» Андрея Разина и назвал главную сильную сторону специалиста.

— На протяжении всего сезона чувствовали доверие со стороны тренера?

— Да, я очень благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за предоставленный шанс. Помню, меня отправляли в Вышку, так как видели, что я не играю, поэтому нужно было держаться в тонусе. Вернулся другим хоккеистом, стал лучше, много играл 13-м нападающим, продолжал работать и стараться помогать команде.

— В чём главная сильная сторона Разина, какие секреты его работы можете раскрыть?

— Он доверяет молодёжи — это круто, что есть доверие на таком уровне. Человек не боится понимать решения, даёт шансы молодым парням, очень много говорит. Главная сила Разина — это его слово, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 мая, в 10:00 мск.

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