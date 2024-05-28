Коньков: ЧМ-2024 прошёл на высочайшем уровне, столько первых номеров драфта НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира — 2024, который завершился в Чехии 26 мая.

«Этот чемпионат мира прошёл на высочайшем уровне. Я не помню, чтобы на других турнирах было столько первых номеров драфта НХЛ. Таварес, Далин, Пауэр, Бедард, Хишир… Много было интересных игроков высокого уровня. Всем молодым ребятам, с которыми контактирую, говорю: смотрите этот ЧМ, там есть чему поучиться», – сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.