«Ничего подобного никогда не видел». Гретцки о 2-м периоде «Эдмонтона» в игре с «Далласом»

Легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки прокомментировал упущенное лидерство своей команды в две шайбы во втором периоде сегодняшнего третьего матча серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:5). «Звёзды» забили трижды за 3 минуты и 33 секунды и переломили ход встречи.

«Ничего подобного в контексте плей-офф я никогда не видел. Это была странная перемена в картине матча», — заявил Гретцки в эфире телеканала TNT.

Напомним, «Даллас» повёл в серии 2-1. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 29 на 30 мая там же, в Эдмонтоне. Отметим, что хет-триком в составе победителей отметился нападающий Джейсон Робертсон.

Ранее о провальном втором периоде высказался главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох.