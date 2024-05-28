Люк Тардиф ответил, почему Фазеля не лишили статуса почётного президента ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос, почему Рене Фазеля не лишили статуса почётного президента ИИХФ, несмотря на его поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Во-первых, федерации хоккея и России, и Беларуси по-прежнему входят в ИИХФ, хотя обе страны сейчас отстранены от игр. Мы постоянно переоцениваем эти вещи, пытаясь решить проблемы. Мы всегда стараемся дать миру шанс. Но чтобы забирать такие права полностью… Для этого нужна какая-нибудь действительно существенная ситуация. Поэтому на данный момент мы решили заморозить всё, но постоянно обсуждаем подобные вопросы. Пути ИИХФ и Фазеля разошлись, но он провёл 27 лет в федерации.

Ежегодно мы принимаем решения, чтобы позаботиться о безопасности матчей. И мы заботимся о том, чтобы турнирам не повредила ситуация на Украине и в секторе Газа», — приводит слова Тардифа финское издание Yle.