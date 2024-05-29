23-летний нападающий «Металлурга» Силантьев рассказал, как проведёт день с Кубком Гагарина

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал, как проведёт день с Кубком Гагарина, который команда выиграла в финальной серии с «Локомотивом» (4-0).

— Уже успели провести время с Кубком Гагарина?

— Нет, ещё не успел, планирую привезти кубок домой и на 12 июня устроить праздник в Зеленограде. Сделаем хоккейный матч моих друзей с командой Зеленограда. Там будет выставлен кубок, весь Зеленоград будет праздновать. Префектура помогает, вместе обсуждаем план и готовимся к мероприятию. Оно получится масштабным и, надеюсь, запоминающимся. Раскрою небольшой секрет: будет даже мотопарад по городу, будем ездить с кубком, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.