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23-летний нападающий «Металлурга» Силантьев рассказал, как проведёт день с Кубком Гагарина

23-летний нападающий «Металлурга» Силантьев рассказал, как проведёт день с Кубком Гагарина
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал, как проведёт день с Кубком Гагарина, который команда выиграла в финальной серии с «Локомотивом» (4-0).

— Уже успели провести время с Кубком Гагарина?

— Нет, ещё не успел, планирую привезти кубок домой и на 12 июня устроить праздник в Зеленограде. Сделаем хоккейный матч моих друзей с командой Зеленограда. Там будет выставлен кубок, весь Зеленоград будет праздновать. Префектура помогает, вместе обсуждаем план и готовимся к мероприятию. Оно получится масштабным и, надеюсь, запоминающимся. Раскрою небольшой секрет: будет даже мотопарад по городу, будем ездить с кубком, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате»:
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
Эксклюзив
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
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