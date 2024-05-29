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«Психологически было тяжело». Нападающий «Металлурга» Силантьев — о личных итогах сезона

«Психологически было тяжело». Нападающий «Металлурга» Силантьев — о личных итогах сезона
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев подвёл личные итоги сезона-2023/2024.

«Был очень тяжёлый сезон, начинал, как говорил ранее, с просмотрового контракта, надо было доказывать. Либо уезжал в Рязань, либо оставался в «Магнитке». Продолжал работать, следовать мечте. Были травмы в сезоне, которые сильно мешали. Психологически было тяжело настраиваться на матчи. Есть один шанс, который надо использовать. Старался выходить на каждый матч как на последний. В плей-офф вся моя работа за сезон вознаградилась. Плюс доверие руководства и тренерского штаба, люди дали мне шанс показать себя. Я просто помогал команде и приносил пользу», — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате»:
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
Эксклюзив
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
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