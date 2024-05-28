Представлен новый логотип клуба МХЛ «Капитан»

В новый сезон Молодёжной хоккейной лиги ХК «Капитан» вступает с новым логотипом. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Фото: ХК «Сочи»

«Новый логотип «Капитана» выполнен в традиционных цветах герба и флага подмосковного Ступино, в котором команда базируется на протяжении всей своей долгой истории, и подчёркивает неразрывную связь с городом и его основными символами. Главной особенностью нового логотипа является интеграция в него нескольких элементов официальной геральдики города. В центре, как и на геральдике городского округа, изображён сокол — символ храбрости, разума, красоты и устремлённости к победам. Под ним два скрещённых пропеллера, вписанные в ромб, — символ авиации и причастности города к самолётостроению.

Новый логотип будет нанесён на игровую форму молодёжной команды системы «Сочи», размещён на атрибутике и в официальных информационных ресурсах», — сказано в сообщении «Сочи».

Напомним, «Капитан» в прошедшем регулярном сезоне занял последнее, девятое место в турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции. В 52 встречах регулярки команда набрала 35 очков.