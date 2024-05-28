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«Адмирал» заключил контракт с 28-летним нападающим

«Адмирал» заключил контракт с 28-летним нападающим
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Нападающий Денис Орлович-Грудков заключил с «Адмиралом» двусторонний контракт до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Орлович-Грудков — воспитанник санкт-петербургского хоккея. Профессиональную карьеру начал в командах системы СКА, выступая за коллективы из МХЛ и Всероссийской хоккейной лиги. Был участником Матча звёзд МХЛ.

В 21 год дебютировал КХЛ в составе «Амура». Также выступал за СКА, «Сочи» и «Салават Юлаев». Всего в КХЛ провёл 41 матч, где заработал 6 (2+4) очков. В прошлом сезоне сыграл 45 матчей за «Торос», набрав 32 (10+22) очка, а также восемь матчей в составе «Салавата Юлаева», в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, «Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.

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