Щитов: не согласен, что чемпионат мира без сборной России не тот

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о проведении чемпионата мира — 2024 в отсутствие сборной России.

«Уровень турнира мне понравился. Хорошие скорости, много передач и комбинаций. Хороший хоккей, мне было приятно смотреть. Я не согласен с тем, что чемпионат мира без России не тот. Хоккей для специалистов и для его любителей важно смотреть. Нужно понимать, как он развивается и меняется. Конечно, плохо, что чемпионат мира прошёл без нас. Но смотреть его нужно. Это интересное мероприятие», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.