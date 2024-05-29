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Игрок «Металлурга» Силантьев рассказал, на чём был главный акцент в финале Кубка Гагарина

Игрок «Металлурга» Силантьев рассказал, на чём был главный акцент в финале Кубка Гагарина
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев ответил на вопрос, на чём делался главный акцент в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (4-0).

— Могли ли подумать, что выиграете финальную серию у «Локомотива» со счётом 4-0?

— Если честно, то мы ни о чём не думали, просто выходили на каждый матч с задачей победить, даже после счёта 3-0 не расслаблялись. Повторюсь, просто выходили и делали своё дело.

— На чём делался главный акцент в финальной серии, что было важнее всего нейтрализовать в игре соперника?

— Первое — это как они играли в зоне, запирали в ней соперника, накладывали звенья. Нужно было отбирать шайбу как можно быстрее, чтобы они не задерживались в нашей зоне. Также нужно было не давать им проходить среднюю зону и самим организовывать контратаки. Они все здоровые, все играют в тело, важно пользоваться скоростью и мобильностью, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате»:
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
Эксклюзив
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
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