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Силантьев: есть мечта посмотреть и почувствовать, что за хоккей в НХЛ

Силантьев: есть мечта посмотреть и почувствовать, что за хоккей в НХЛ
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев заявил о желании сыграть в Национальной хоккейной лиге.

— Вы никем не драфтованы в НХЛ. Есть ли желание в перспективе попробовать свои силы в Северной Америке?

— Конечно, для любого хоккеиста и спортсмена это мечта, — когда-нибудь сыграть на высочайшем уровне, посмотреть и почувствовать, что там за хоккей. Надо работать, а сейчас мои мысли связаны только с «Металлургом», — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошлом сезоне 23-летний Дмитрий Силантьев сыграл 63 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков. Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате»:
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
Эксклюзив
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
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