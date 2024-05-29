Силантьев: есть мечта посмотреть и почувствовать, что за хоккей в НХЛ

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев заявил о желании сыграть в Национальной хоккейной лиге.

— Вы никем не драфтованы в НХЛ. Есть ли желание в перспективе попробовать свои силы в Северной Америке?

— Конечно, для любого хоккеиста и спортсмена это мечта, — когда-нибудь сыграть на высочайшем уровне, посмотреть и почувствовать, что там за хоккей. Надо работать, а сейчас мои мысли связаны только с «Металлургом», — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошлом сезоне 23-летний Дмитрий Силантьев сыграл 63 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков. Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).