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Стал известен предварительный состав групп на чемпионат мира — 2025

Стал известен предварительный состав групп на чемпионат мира — 2025
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26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.

После окончания мирового первенства 2024 года был определён рейтинг сборных. В соответствии с ним были составлены предварительные составы групп на чемпионат мира — 2025, который примут Швеция и Дания.

Группа А (Стокгольм, Швеция): Канада, Швеция, Швейцария, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа В (Хернинг, Дания): Финляндия, Чехия, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Напомним, вопрос об участии сборной России в ЧМ-2025 будет рассмотрен в начале следующего года на конгрессе Международной федерации хоккея.

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