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Нападающий «Металлурга» Силантьев ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Металлурга» Силантьев ответил на вопрос о своём будущем
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о своих дальнейших планах и высказался о жизни в Магнитогорске.

— У вас действующий контракт с «Металлургом» на следующий сезон. Какие глобальные планы в дальнейшем, вам уже предлагали продлить соглашение?

— Действительно, у меня ещё год контракта, сейчас агент разговаривает с тренерским штабом и руководством клуба.

— В нынешнем «Металлурге» вас всё устраивает? Тяжело москвичу жить в Магнитогорске?

— Было тяжеловато в начале из-за разницы во времени. А так в плане быта обустроились, приехали вместе с женой, привезли собаку. Чувствуем себя как дома. Нам очень комфортно, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате»:
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
Эксклюзив
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
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