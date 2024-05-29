Нападающий «Металлурга» Силантьев ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о своих дальнейших планах и высказался о жизни в Магнитогорске.

— У вас действующий контракт с «Металлургом» на следующий сезон. Какие глобальные планы в дальнейшем, вам уже предлагали продлить соглашение?

— Действительно, у меня ещё год контракта, сейчас агент разговаривает с тренерским штабом и руководством клуба.

— В нынешнем «Металлурге» вас всё устраивает? Тяжело москвичу жить в Магнитогорске?

— Было тяжеловато в начале из-за разницы во времени. А так в плане быта обустроились, приехали вместе с женой, привезли собаку. Чувствуем себя как дома. Нам очень комфортно, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.