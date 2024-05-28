«Это больные люди, тяжёлый диагноз». Кожевников — о возможном изменении рейтинга ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников оценил возможное изменение системы рейтинга сборных Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с ситуацией сборной России, которая поднялась на вторую строчку списка, несмотря на отстранение от игр.

«Это больные люди, это же шестая палата. А что мы можем сделать? Ничего. Нас же там нет. И французы, они же все негодяи, начиная с президента. У них диагноз, тяжёлый диагноз», — сказал Кожевников в интервью «РИА Новости Спорт».

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.