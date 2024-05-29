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«Часа четыре нарезал видео для Разина». Силантьев — о приходе в «Металлург»

«Часа четыре нарезал видео для Разина». Силантьев — о приходе в «Металлург»
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о подготовке своего резюме для главного тренера «Магнитки» Андрея Разина в начале сезона.

— Получается, инициатором вашего приглашения стал именно Андрей Разин?

— Изначально сыграло роль то, что у меня получилось на него выйти через моего бывшего агента, а Разин запросил видео, и мы ему его отправили. Помню, как часа четыре всё нарезал. Андрей Владимирович принял положительное решение через пару дней, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошлом сезоне 23-летний Дмитрий Силантьев сыграл 63 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Силантьевым читайте на «Чемпионате»:
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
Эксклюзив
«Главная сила Разина — его слово». Интервью с самым прорывным игроком «Металлурга»
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