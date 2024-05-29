Силантьев — о влиянии Яковлева на «Металлург»: Егор не только говорил, но и делал

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о влиянии капитана «Магнитки» Егора Яковлева на игру магнитогорского клуба.

— Опытные ребята, например, капитан команды Егор Яковлев, могут что-то подсказать, подбодрить?

— Конечно, весь сезон Егор в том числе говорил, подсказывал. В плей-офф нам нужно было выигрывать по четыре матча за серию, было много разговоров и мотивации. Егор, что важно, не только говорил, но и сам делал. Помогал личным примером и словом. Это круто, что такие игроки есть в команде, они вели нас вперёд, — сказал Силантьев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошлом сезоне 23-летний Дмитрий Силантьев сыграл 63 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.