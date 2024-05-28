Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» заключил контракт с белорусским нападающим Суворовым

«Сочи» заключил контракт с белорусским нападающим Суворовым
Комментарии

ХК «Сочи» заключил однолетний контракт с белорусским нападающим Александром Суворовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провёл за «Северсталь» 53 встречи, в которых забросил 16 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+3».

Кроме череповецкого клуба, Суворов в КХЛ играл за минское «Динамо». Всего в рамках КХЛ Александр сыграл 89 матчей, в которых записал на свой счёт 34 (19+15) результативных балла.

Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

Материалы по теме
Фото
Представлен новый логотип клуба МХЛ «Капитан»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android