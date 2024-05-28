«Сочи» заключил контракт с белорусским нападающим Суворовым

ХК «Сочи» заключил однолетний контракт с белорусским нападающим Александром Суворовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провёл за «Северсталь» 53 встречи, в которых забросил 16 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+3».

Кроме череповецкого клуба, Суворов в КХЛ играл за минское «Динамо». Всего в рамках КХЛ Александр сыграл 89 матчей, в которых записал на свой счёт 34 (19+15) результативных балла.

Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.