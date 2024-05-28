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Третьяк прокомментировал возможное изменение подсчёта очков сборных в рейтинге ИИХФ

Третьяк прокомментировал возможное изменение подсчёта очков сборных в рейтинге ИИХФ
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможное изменение подсчёта очков сборных в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с ситуацией сборной России, которая поднялась на вторую строчку списка, несмотря на отстранение от игр.

«Рейтинг придумали не мы, а международная федерация. Поскольку они придумали, они и должны за него отвечать. Мы же подчиняемся правилам международной федерации. Обсуждать всё можно, посмотрим, какое будет решение», — цитирует Третьяка ТАСС.

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.

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