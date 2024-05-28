Барулин объяснил рекордную посещаемость ЧМ-2024, несмотря на отстранение России

Чемпион мира и бывший голкипер сборной России Константин Барулин подвёл итоги мирового первенства — 2024 в Чехии и объяснил рекордную посещаемость турнира, несмотря на отстранение российской команды.

«Хороший и интересный финал был. Чехия, как и предполагалось, играет в свой хоккей, засушили игру. Первое звено много сделало для этой победы. Это был домашний чемпионат для Чехии, с этим и связана рекордная посещаемость. Без России не так интересно, конечно, смотреть. Люди соскучились по спорту, по хоккею, поэтому были полные трибуны», — цитирует Барулина «Советский спорт».

26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.