Оксанен рассказал, почему Россия не может играть в Европе, но хоккеисты выступают в США

Бывший форвард «Йокерита» Ахти Оксанен заявил, что поддерживает отстранение сборной России, и рассказал, почему российские игроки выступают в Северной Америке.

«Я думаю, учитывая обстоятельства, отстранение — вполне разумно. Я знаю, что ситуация в Северной Америке немного отличается от ситуации здесь, в Европе, потому что в Европе мы очень близки к России и постоянно имеем дело с ней. Сейчас я думаю, что это разумно.

Я думаю, что вся ситуация должна успокоиться. Им нужно прекратить всё, что они делают. После этого мы сможем переосмыслить ситуацию, весь хоккейный мир сможет всё переосмыслить. Тогда, надеюсь, они смогут вернуться», — приводит слова Оксанена The Athletic.

Напомним, вопрос об участии сборной России в ЧМ-2025 будет рассмотрен в начале следующего года на конгрессе Международной федерации хоккея.