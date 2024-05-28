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«Отвратительно и стыдно». Экс-работник ИИХФ — о втором месте России в рейтинге сборных

«Отвратительно и стыдно». Экс-работник ИИХФ — о втором месте России в рейтинге сборных
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг раскритиковал рейтинг сборных ИИХФ, в котором сборная России поднялась на второе место, будучи отстранённой от игр.

«То, что Россия идёт второй, продвигается вперёд, получая очки, — это отвратительно и стыдно», — написал Шемберг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.

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