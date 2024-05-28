Подскребалин: хотел привезти Кубок Гагарина в Челябинск, но родная школа забыла про меня

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин объяснил, почему не привезёт Кубок Гагарина в родной Челябинск.

«В начале мая, когда я узнал о том, что получу Кубок Гагарина на сутки в личное использование, то написал директору школы «Трактор». Я хотел привезти Кубок в родные для себя стены. Понятно, что сейчас они переехали в хоккейную академию. Но для меня не было особой важности на тот момент, куда его везти, – на ЧТЗ (Тракторозаводский район Челябинска. — Прим. «Чемпионата») или на Северо-Запад. Я хотел показать трофей молодому, подрастающему поколению с целью мотивирования, потому что сам считаю это отличным стимулом. Но, к сожалению, школа просто забыла про меня. Я не стал звонить, узнавать, перезванивать. Я связался с ними один раз, и больше связи не было. Сказали, что перезвонят», — приводит слова Подскребалина «РБ Спорт».

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).