Юкка Ялонен: уместны ли ещё санкции к России? Да, конечно, никаких сомнений

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказался об отстранении российской национальной команды от международных соревнований.

«Уместны ли ещё санкции в отношении сборной России? Да, конечно. Никаких сомнений насчёт этого. Спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) необходимо остановить, а затем, возможно, потребуется некоторое время, чтобы снова допустить сборную России к соревнованиям.

Они наши соседи. Наша совместная граница протяжённостью более 1000 километров. Конечно, мы должны быть готовы, потому что всякое может случиться. Я не думаю, что мы боимся, но мы готовы ко всему», — приводит слова Ялонена The Athletic.

Напомним, вопрос об участии сборной России в ЧМ-2025 будет рассмотрен в начале следующего года на конгрессе Международной федерации хоккея.