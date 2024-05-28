Быков: недовольство финнов — это чистая русофобия, которая их до сих пор мучает

Бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков высказался о словах финских журналистов и функционеров, которые обрушились на Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с критикой того факта, что российская национальная команда поднялась на второе место в рейтинге сборных, будучи отстранённой от игр.

«Я сомневаюсь в том, что ИИХФ начнёт менять систему рейтингов. А недовольство финнов – это чистая русофобия, которая их до сих пор мучает. Наши хоккеисты не играют, а мы им всё равно мешаем. Мешаем в принципе уже тем, что есть вообще русский хоккей, что он очень интересный и его любят болельщики во многих странах, в том числе и в самой Финляндии. И это их коробит. Закопать наш хоккей и наш спорт ни у кого не получится.

Нам нужно смотреть вперёд, искать новые тенденции, новые технологии и внедрять их. Пусть они мучаются от того, что мы не сдаёмся, а продолжаем развивать спорт для нашей молодёжи», — приводит слова Быкова «РИА Новости Спорт».

Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.