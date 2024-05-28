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Американский защитник Дойл Сомерби продлил контракт с «Куньлунем»

Американский защитник Дойл Сомерби продлил контракт с «Куньлунем»
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29-летний американский защитник Дойл Сомерби заключил односторонний контракт на один сезон с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Сомерби перешёл в «Куньлунь» летом 2022 года и быстро стал лидером обороны, во многом благодаря одному важному умению — у него настоящий талант блокировать броски. За два сезона у Дойла 274 блокированных броска, он входит в топ-5 КХЛ по этому показателю за две последние регулярки. В остальном же это незаменимый игрок бригады меньшинства, который и обострить игру может. Всего у него 122 игры за «Куньлунь» при четырёх заброшенных шайбах и 19 голевых передачах», — сказано в сообщении «Куньлуня».

По итогам регулярного чемпионата-2023/2024 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Китайский клуб выходил в плей-офф единственный раз в своём первом сезоне в КХЛ.

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