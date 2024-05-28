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Шестёркин раскрыл, что сказал Свечникову после их жёсткого столкновения в Кубке Стэнли

Шестёркин раскрыл, что сказал Свечникову после их жёсткого столкновения в Кубке Стэнли
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о том, что форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников извинился за жёсткое столкновение в серии Кубка Стэнли.

«Я сказал ему просто играть в хоккей и не делать глупостей. Он извинился за столкновение во время рукопожатия после окончания серии», — приводит слова Шестёркина The Athletic.

Напомним, в первом периоде второго матча серии между командами форвард «Каролины» Свечников устроил массовую потасовку после того, как снёс голкипера Игоря Шестёркина. Вратарь «Рейнджерс» собирался ответить соотечественнику-обидчику, но не пролез к нему.

ВИДЕО

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл серию у «Каролины Харрикейнз» со счётом 4-2.

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