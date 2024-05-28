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«Это связано с политическими моментами». Барулин — об Овечкине в списке разочарований КС

«Это связано с политическими моментами». Барулин — об Овечкине в списке разочарований КС
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Чемпион мира и бывший голкипер сборной России Константин Барулин отреагировал на список главных разочарований Кубка Стэнли — 2024 по версии The Athetic, в который вошли вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, нападающие Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш».

«Я думаю, что это связано с политическими моментами. Сейчас все ждут от Сашки, что он побьёт рекорд Гретцки. Тогда Россия опять впишет себя в мировую историю. Желаю Саше, чтобы он уже в следующем сезоне это сделал. Будет тяжело, но Саня может и доказывает, что он сильнейший хоккеист. И обидно, что у Валерки так сложилось, он мог помочь «Колорадо» пройти дальше, но какие-то моменты помешали», — цитирует Барулина «Советский спорт».

В сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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