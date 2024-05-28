Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно вознаграждение игроков сборной Чехии за победу на ЧМ-2024

Стало известно вознаграждение игроков сборной Чехии за победу на ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккеисты сборной Чехии за победу на чемпионате мира — 2024 получат по 1 млн чешских крон (около 4 млн рублей). Об этом сообщает Sport.cz. Отмечается, что ранее бонус составлял 500 тыс. крон.

«Всю свою жизнь я боролся за наилучшие условия для игроков. И я убеждён, что большие дела должны вознаграждаться адекватными деньгами», — заявил глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик.

Чешская федерация получит от ИИХФ за первое место около 30 млн крон. Международные федерации зарабатывают, продавая права маркетинговой компании, сотрудничающей с ИИХФ.

26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.

Материалы по теме
Чешский чемпионат мира вошёл в историю хоккея. Аншлаги были даже на матчах аутсайдеров!
Чешский чемпионат мира вошёл в историю хоккея. Аншлаги были даже на матчах аутсайдеров!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android