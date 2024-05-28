Стало известно вознаграждение игроков сборной Чехии за победу на ЧМ-2024

Хоккеисты сборной Чехии за победу на чемпионате мира — 2024 получат по 1 млн чешских крон (около 4 млн рублей). Об этом сообщает Sport.cz. Отмечается, что ранее бонус составлял 500 тыс. крон.

«Всю свою жизнь я боролся за наилучшие условия для игроков. И я убеждён, что большие дела должны вознаграждаться адекватными деньгами», — заявил глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик.

Чешская федерация получит от ИИХФ за первое место около 30 млн крон. Международные федерации зарабатывают, продавая права маркетинговой компании, сотрудничающей с ИИХФ.

26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.