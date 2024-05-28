«Зачем нам эта смешная Финляндия?» Назаров — о словах Ялонена про сборную России

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на слова наставника сборной Финляндии Юкки Ялонена, который поддержал отстранение российской национальной команды.

«К словам Юкки Ялонена не нужно относиться серьёзно, таких людей волнуют только СМСки на телефоне и состояние на банковском счёте. Ни совести, ни ума там нет.

Зачем нам нужна эта смешная Финляндия? Наш лидер — президент России Владимир Владимирович Путин — находится с трёхдневным визитом в Узбекистане с населением в 37 млн человек. Население Финляндии составляет чуть более 5,5 млн человек.

Уверен, что у наших узбекских друзей скоро начнёт развиваться хоккей и появится клуб в КХЛ, а также существенно увеличится товарооборот между странами. А про Финляндию надо забыть. Они построили забор, с которого сами же оглушительно рухнули», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.